Das nennt man wirklich Rettung in letzter Sekunde

Der Pilot dieser MiG- 29 in Weißrussland hatte wahrlich einen Schutzengel an Bord: Als aus dem Jet Flammen schlugen, betätigte der Mann den Schleudersitz und katapultierte sich so aus der Maschine, die nur Sekunden darauf in einem Feuerball aufging. Der Fallschirm öffnete sich und der Pilot landete sicher. Die erst jetzt veröffentlichen Szenen sind laut "Daily Mail" bei einem militärischen Training im Februar in Babruysk gefilmt worden. Der Pilot habe laut dem weißrussischen Verteidigungsministerium vorbildlich reagiert und so dafür gesorgt, dass niemand verletzt worden sei. "Das Flugzeug hat das Militärgelände nicht verlassen", hieß es in einem Statement. Eine MiG- 29 kostet umgerechnet etwa 19 Millionen Euro.