Das Flüchtlingsdrama vom Lido Verde

Dario Montaforte ist stolzer Besitzer vom Lido Verde in Catania. Sommer, Sonne und Erholung sind sein Geschäft. Die Flüchtlingswelle erlebt er seit Jahren hautnah mit, denn: Der Hafen, an dem die Flüchtlinge via der Mittelmeerroute andocken, ist nur vier Kilometer nördlich von seinem Strandlokal entfernt.