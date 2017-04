D: Sohn (17) soll seine Mutter zerstückelt haben

Unfassbare Bluttat in Deutschland: Ein 17- jähriger soll seine Mutter getötet und zerstückelt haben! Die Tat war am Samstag von Polizeibeamten entdeckt worden, nachdem die 58- Jährige Frau von einer Bekannten als vermisst gemeldet worden war. Der Jugendliche befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.