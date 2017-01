D: Sechs tote Teenager in Gartenhaus entdeckt

Horrorfund in Deutschland: Ein Vater hat in seinem Gartenhaus in Arnstein bei Würzburg am Sonntag sechs Teenager, darunter seine eigenen beiden Kinder, tot aufgefunden. Die jungen Erwachsenen im Alter von 18 und 19 Jahren hatten auf dem abgelegenen Grundstück in der Nacht zuvor eine Party gefeiert. Die Todesursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt.