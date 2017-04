D: Bauer fährt in 10.000- Volt- Stromleitung

Dieser Traktor hat ausgedient. Am Wochenende wollte ein Landwirt im niedersächsischen Emlichheim Mist abladen und hatte dazu seinen Kipper hochgefahren. Der Hänger geriet dabei in eine 10.000- Volt- Starkstromleitung, das ganze Gefährt fing Feuer und der Landwirt wurde schwer verletzt. Der 32 Jahre alte Mann aus Hoogstede musste noch an der Unfallstelle mehrfach wiederbelebt werden.