Christian Kern: Die Highlights seiner Rede

Nach wochenlanger Vorbereitung hat Bundeskanzler und SPÖ- Chef Christian Kern am Mittwoch in Wels seinen "Plan A" für Österreichs Zukunft mit einer großen Grundsatzrede vor rund 1500 geladenen Gästen präsentiert. Darin räumte er aber auch Fehler seiner Partei in der Vergangenheit ein: "Wir haben unbequeme Wahrheiten ignoriert." Kern rief daher zu einem Kurswechsel auf und will sich dabei ein Beispiel an den USA nehmen: "Wir müssen wie die Amerikaner vor der Mondlandung denken."