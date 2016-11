Christbaum am Rathausplatz heuer ein echter Wiener

Heuer ist es ein Heimspiel: Der Christbaum, der am Mittwoch vor dem Wiener Rathausplatz aufgestellt worden ist, stammt aus den stadteigenen Quellschutzwäldern im Schneeberggebiet. Der Rathausplatz wird seit 1959 alljährlich von einem anderen Bundesland mit einem Weihnachtsbaum versorgt. Im Vorjahr stammte die hochgewachsene Adventdekoration aus Tirol, heuer ist Wien selbst an der Reihe. Ein Spezialtransporter lieferte am Vormittag die Fichte an. Sie ist 130 Jahre alt, 27 Meter hoch und wiegt ganze 7,5 Tonnen. Das Einschalten der Beleuchtung erfolgt im Rahmen der Christkindlmarkt- Eröffnung am 12. November.