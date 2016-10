China zeigt erstmals neuen Tarnkappen- Bomber

Die chinesische Luftwaffe hat am Dienstag bei einer Flugschau in Zhuhai in der südlichen Provinz Guangdong unangekündigt zwei neue Tarnkappen- Kampfjets vom Typ J- 20 gezeigt. Die dunklen Bomber jagten Seite an Seite über die Köpfe der Zuschauer hinweg. Auf der diesjährigen Flugschau präsentiert China neueste Militärtechnologie, darunter Drohnen, Kampfjets und Raketenabwehrsysteme.