China: Verzweifelter Vater warf Baby zu Rettern

Dramatische Szenen in der chinesischen Provinz Hunan: Ein Auto ist in einem Fluss gelandet und langsam gesunken. Die Insassen konnten sich gerade noch retten, doch an Bord war auch ein hilfloses Kleinkind. Der verzweifelte Vater musste eine Entscheidung treffen: Er warf sein Baby hoch durch die Luft in die Arme eines Helfers - und rettete ihm so das Leben!