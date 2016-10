Chicago: Boeing 767 bei Start in Brand geraten

Auf dem Flughafen Chicago O'Hare hat am Freitag ein Flugzeug nach einem Triebwerksschaden Feuer gefangen und musste evakuiert werden. Der Pilot habe den Start abgebrochen, nachdem vermutlich ein Reifen geplatzt sei und durch umherfliegende Teile ein Triebwerk in Brand geraten sei, hieß es. An Bord der Boeing 767 befanden sich 161 Passagieren und neun Crewmitgliedern. Bei dem Zwischenfall seien 20 Menschen leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Fluggesellschaft American Airlines mit.