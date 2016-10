Chemnitz: Syrer hatte Sprengstoff bei sich

Am Samstag sind in der Wohnung eines 22- jährigen Syrers in der deutschen Industriestadt Chemnitz mehrere Hundert Gramm Sprengstoff gefunden worden. Der Mann soll einen Anschlag geplant haben und ist nun auf der Flucht. Aus Sicherheitskreisen hieß es, es gebe einen Zusammenhang mit der Terrormiliz Islamischer Staat.