Chemieunfall: Giftige Säurewolke über Oberhausen

Bei einem Unfall auf dem Gelände einer Chemiegroßhandelsfirma in der deutschen Stadt Oberhausen ist am Donnerstag eine gefährliche Dampfwolke freigesetzt worden. Ursache sei ein Leck in einem Tank mit hochkonzentrierter Schwefelsäure gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. 150 Menschen auf dem Gelände des Betriebs und einer benachbarten Firma hätten über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt.