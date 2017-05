"Charmant": Hier spielt Putin in Peking am Klavier

Endlich eine neue Folge von "Ein Putin für alle Fälle": Der russische Präsident hat sich am Rande des "Seidenstraßen"- Forums in Peking Zeit für eine musikalische Einlage genommen. Putin setzte sich im Pekinger Staatsgästehaus Diaoyutai an einen Flügel und spielte die Melodien von zwei russischen Klassikern, während er auf den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping wartete. In einer ernsteren Angelegenheit rief der Kremlchef zum Ende der "Einschüchterung" Nordkoreas auf.