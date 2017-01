Charleston- Attentäter zum Tode verurteilt

Dylann Roof ist für den schlimmsten rassistischen Gewaltakt in der jüngeren Geschichte der USA verantwortlich. Der 22- Jährige erschoss im Juni 2015 während einer Bibelstunde in einer Kirche neun Schwarze. Nun soll Roof mit seinem Leben bezahlen und per Giftspritze hingerichtet werden. Dieses Urteil hat eine Jury am Dienstag im US- Staat South Carolina gefällt.