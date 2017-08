Cap: Mit Bildung gegen politischen Islam kämpfen

Seit 1983 sitzt Josef Cap (65) für die SPÖ im Nationalrat. Schafft er keinen sensationellen Vorzugsstimmen- Wahlkampf, droht dem roten Urgestein das Aus, denn die SPÖ reihte ihren früheren Klubobmann auf der Bundesliste für die Nationalratswahl am 15. Oktober auf dem aussichtslosen 33. Platz. Als zentrale Themen seines Wahlkampfs rückt Cap die Themen Sicherheit und Migration in den Vordergrund. "Im Kampf gegen den politischen Islamis ist Bildung ganz wichtig", sagt Cap am Mittwoch im krone.at- Livetalk.