Buwog, Linz: Grasser muss jetzt fix vor Gericht

Das Oberlandesgericht Wien hat am Donnerstag die Anklage gegen Ex- Finanzminister Karl- Heinz Grasser (48) und 14 weiteren Personen in den Affären Buwog und Linzer Terminal- Tower bestätigt! Die Vorwürfe lauten auf Untreue beziehungsweise Beteiligung daran und Bestechung. Der Prozess könnte noch heuer starten, Grasser drohen bis zu zehn Jahre Haft.