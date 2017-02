Burgenland: Fünf Verletzte bei Brand in Pizzeria

In Jennersdorf im Burgenland mussten Feuerwehren des ganzen Bezirks am Sonntag zu einem Brand in der Pizzeria "Pizza Bella" ausrücken. Fünf Bewohner der über dem Lokal liegenden Wohnungen erlitten Rauchgasvergiftungen. Die zwei Erwachsenen und drei Kinder mussten ins Krankenhaus gebracht werden.