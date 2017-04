Bundeskanzler Kern besuchte Wiener AMS- Filiale

Bundeskanzler Christian Kern hat am Montagvormittag die AMS- Geschäftsstelle im 5. Wiener Gemeindebezirk besucht, wo er sich mit zahlreichen Arbeitssuchenden unterhielt. "Ich halte Ihnen die Daumen", versuchte der SPÖ- Chef in den Gesprächen Optimismus zu verbreiten. Trotz leicht gesunkener Arbeitslosenzahlen im März ortet der Kanzler noch hohen Handlungsbedarf. "Es ist für die Menschen im Land ein Riesenfortschritt. Hinter jedem dieser Schicksale stehen Familien", so Kern.