Bürgermeister Schaden auf der Anklagebank

Am Landesgericht Salzburg hat am Dienstag das dritte Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Salzburger Finanzskandal begonnen. Unter den sieben Angeklagten befinden sich der Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) und der frühere Finanzreferent des Landes, Othmar Raus (SPÖ). "Verzockt, verschoben, vertuscht": So lautet die Kurzversion der politisch brisanten Anklage von Gregor Adamovic, Oberstaatsanwalt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Im Falle einer Verurteilung Schadens könnte es zu einer vorgezogenen Bürgermeister- Direktwahl kommen. Verhandelt wird bis in den Juli hinein. Erst dann dürften Urteile fallen.