Bürgermeister mobilisieren für Van der Bellen

Mit einem Appell vor allem an Nicht- und Weißwähler, am 4. Dezember für Alexander Van der Bellen zu stimmen, wenden sich nun gut eine Woche vor der Hofburg- Wahl Dutzende Bürgermeister an ihre Gemeindebürger. Der frühere Grünen- Chef stehe für "Verlässlichkeit, Besonnenheit und politische Stabilität". 136 Bürgermeister "können eigentlich nicht irren", sagte Schirmherr Franz Fischler.