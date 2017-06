"Bubi- Bomber" sprach seit Jahren vom Dschihad

Als "Bubi- Bomber" kam er in die Schlagzeilen. Seit Jänner sitzt der terrorverdächtige Lorenz K. im Landesgericht Wien in U- Haft - der damals 17- Jährige wird beschuldigt, einen Bombenanschlag in Wien geplant zu haben. Jetzt packt ein ehemaliger Häfnbruder aus. Volkan E. (heute 19) erzählte krone.at, dass Lorenz sich schon Jahre vor seiner letzten Verhaftung für den Dschihad interessiert habe. Warum bemerkten Psychologen und Justiz seine Sympathie für den radikalen Islam nicht früher?