Buben in Wald ausgebüxt: Heli- Suche mit Happy End!

Große Suchaktion in Plainfeld in Salzburg: Zwei Buben, der fünf Jahre alte Alexander und sechjährige Daniel, waren am Mittwoch bei einem Waldtag des Kindergartens ausgebüxt, um einen "Schatz" zu suchen. Dabei verirrten sie sich aber. 70 Feuerwehrmänner und Polizisten suchten nach ihnen. Von der Crew des Polizeihubschraubers aus wurden sie schließlich entdeckt.