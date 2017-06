Bub vor den Augen der Eltern aus Lokal entführt

Dramatische Szenen in einem Restaurant in Südafrika: Videoaufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie ein Mann versucht, einen 22 Monate alten Buben aus dem Lokal zu entführen - und das direkt vor den Augen der Eltern! Dank des raschen Eingreifens des Vaters konnte die Entführung in letzter Sekunde verhindert werden.