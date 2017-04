Britin bei Karfreitagsfeiern in Jerusalem getötet

Ein palästinensischer Attentäter hat während der Karfreitagsprozession in Jerusalem eine Frau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Der Mann habe die 25- jährige Studentin in der Nähe der Altstadt in der Straßenbahn angegriffen, teilten die israelische Polizei und der Rettungsdienst mit. Das Opfer erlag wenig später seinen Verletzungen.