Brexit- Verhandlung: EU und London starten 2. Runde

Die EU und Großbritannien haben ihre erste mehrtägige Verhandlungsrunde über den Brexit begonnen. In Brüssel kamen am Vormittag dazu EU- Verhandlungsführer Michel Barnier und der britische Brexit- Minister David Davis zusammen. "Wir werden uns nun in den Kern des Themas vertiefen", sagte Barnier. Die jeweiligen Positionen müssten miteinander abgeglichen werden, "um einen guten Fortschritt zu erreichen".