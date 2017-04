Brexit- Turbulenzen: May ruft Neuwahlen aus

Die britische Premierministerin Theresa May hat überraschend Neuwahlen für den 8. Juni ausgerufen. In einer Stellungnahme vor ihrem Amtssitz in London erklärte May Dienstagmittag: "Um Stabilität und Sicherheit für die kommenden Jahre garantieren zu können, benötige ich eine starke Unterstützung." Die britische Regierungschefin sprach damit die schwierigen Brexit- Verhandlungen mit der EU an.