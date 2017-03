Brandstiftung in Jugendheim: 21 Mädchen tot

Bei einem Brand in einem überfüllten Heim für misshandelte Kinder in Guatemala sind mindestens 21 Mädchen ums Leben gekommen. Über 20 weitere Verletzte, darunter mehrere in lebensbedrohlichem Zustand, wurden nach Krankenhausangaben behandelt. Die Brandursache war zunächst unklar. Medienberichten zufolge war in dem Heim in der Nacht eine Revolte gegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauch durch das Personal sowie schlimme Lebensbedingungen ausgebrochen.