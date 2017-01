Brand in deutscher Flüchtlingsunterkunft

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im deutschen Bundesland Nordrhein- Westfalen sind am Donnerstag Dutzende Bewohner verletzt worden. 30 Menschen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Spitäler eingeliefert worden, 27 weitere Verletzte wurden demnach an Ort und Stelle behandelt. Das Gebäude wurde bei dem Brand vollständig zerstört.