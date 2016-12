Botschafter erschossen - die schrecklichen Szenen

Der russische Botschafter in der türkischen Hauptstadt Ankara, Andrej Karlow, ist am Montagabend bei einem bewaffneten Angriff erschossen worden. Karlow wurde bei einer Kunstausstellung auf offener Bühne attackiert. krone.at zeigt die Szenen, in denen Karlow getroffen wird, nicht, aber jene unmittelbar danach, als der Attentäter, ein türkischer Polizist, die Gründe für seine Tat bekannt gibt. Er forderte unter anderem "Rache für Aleppo", wo die russische Armee an der Seite des syrischen Machthabers Bashar al- Assad gegen die Aufständischen im Bürgerkriegsland vorgeht.