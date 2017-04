Billa- Überfall: Schütze hatte keinen Komplizen

Jener Supermarkt- Räuber, der am 2. Juli 2016 eine Billa- Filiale in Wien- Penzing überfallen und dabei den erst 23 Jahre alten Polizisten Daniel S. getötet hatte, war ein Einzeltäter. Das Verfahren gegen einen 64- jährigen Juristen, der ursprünglich als Komplize verdächtigt wurde und in dieser Sache sechs Wochen in U- Haft saß, wurde nun eingestellt.