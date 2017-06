Biker tritt Autofahrer gegen Tür - Horrorcrash

Auf einem Highway in Santa Clarita im US- Bundesstaat Kalifornien hat ein Biker am Mittwoch einen verheerenden Unfall ausgelöst: Nachdem er - vermutlich nachdem er von dem Lenker eines Nissan Sedan geschnitten worden war - dem Autofahrer während der Fahrt gegen die Tür getreten hatte, kam dieser von seiner Spur ab, rammte den Biker, krachte gegen die Leitplanke - was einen Funkenflug zur Folge hatte -, geriet anschließend auf die Nebenfahrbahn und krachte in einen weiteren Pkw, einen Cadillac Truck, der sich in der Folge überschlug. Der Fahrer des Wagens, ein älterer Mann, wurde bei dem Unfall verletzt und wurde ins Spital gebracht - der Motorradfahrer fuhr einfach weiter ... Die Polizei ist auf der Suche nach dem Biker.