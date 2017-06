Biker tritt Autofahrer gegen Tür - Horrorcrash

Auf einem Highway in Santa Clarita im US- Bundesstaat Kalifornien hat ein Biker einen verheerenden Unfall ausgelöst: Nachdem er - vermutlich nachdem er von dem Lenker eines Sedans geschnitten worden war - dem Autofahrer während der Fahrt gegen die Tür getreten hatte, kam dieser von seiner Spur ab, rammte den Biker, krachte gegen die Leitplanke - was einen Funkenflug zur Folge hatte -, geriet anschließend auf die Nebenfahrbahn und krachte in einen Pick- up, der sich in der Folge überschlug. Ein Mann wurde bei dem Unfall verletzt - der Motorradfahrer fuhr einfach weiter ...