Bewegender Abschied von Ministerin Oberhauser

Die Spitzenvertreter der Republik haben am Sonntag Abschied von der an Krebs verstorbenen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) genommen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) sowie ÖGB- Präsident Erich Foglar und die Autorin Julya Rabinowich gedachten in bewegenden Redebeiträgen der "authentischen Sozialdemokratin, hervorragenden Gewerkschafterin und großen Feministin".