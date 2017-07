Bewaffneter Mann löst Panik in Schule aus

Ein Mann mit einer Schusswaffe hat am Montag an einer Berufsschule in Esslingen bei Stuttgart Amokalarm ausgelöst. Der 17 bis 19 Jahre alte Unbekannte war offenbar kurz im Gebäude und entfernte sich dann wieder - laut Augenzeugen mit einem Motorrad. Seither läuft eine Fahndung. Ein zunächst festgenommener Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.