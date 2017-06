Bewaffneter Autofahrer rammt Polizeiwagen

Die französische Polizei ist derzeit in Paris im Großeinsatz: Auf dem Prachtboulevard Champs- Elysees hat ein bewaffneter Mann ein Auto in ein Polizeifahrzeug gelenkt. Das Auto sei bei dem Aufprall explodiert und in Brand geraten, der Fahrer wurde schwer verletzt. Beamte kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Ermittler gehen von einer absichtlichen Tat aus, die Antiterror- Staatsanwaltschaft startete eine Untersuchung. Die Polizei riegelte den Ort mit einem Großaufgebot ab. Die Polizeipräfektur rief über den Kurzbotschaftendienst Twitter dazu auf, das Gebiet zu meiden.