Berliner und Flüchtlinge: Gemeinsam gegen Hass

Mehr als 200 Menschen haben am Berliner Breitscheidplatz gemeinsam Lieder wie "We are the World" und "Stille Nacht" gesungen - unter ihnen Flüchtlinge, Berliner und Touristen. Mit der Aktion wollen sie der Opfer des Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt gedenken. Forderungen stellen sie bewusst nicht.