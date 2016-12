Berlin- Terrorist filmt sich singend an der Spree

Im Web ist ein undatiertes Video aufgetaucht, das den mutmaßlichen Berlin- Angreifer zeigen soll. Der junge Mann steht am Ufer der Spree in Berlin, summt ein Lied und filmt sich offenbar selbst. Laut Angaben des britischen Recherchenetzwerk Bellingcat ergab die Geo- Lokalisierung, dass das Filmchen am May- Ayim- Ufer, in der Nähe der Oberbaumbrücke im Stadtteil Kreuzberg aufgenommen wurde.