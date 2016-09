Berlin: Migrant in Asylheim von Polizei erschossen

Bei einer Auseinandersetzung in einem Flüchtlingsheim in Berlin haben Polizisten einen Flüchtling erschossen. Die Schüsse seien gefallen, als der 29- Jährige am Dienstagabend einen 27 Jahre alten Mitbewohner mit einem Messer attackieren wollte, teilte die Polizei mit. Hintergrund seien Missbrauchsvorwürfe gegen den 27- Jährigen gewesen, der sich laut Zeugenaussagen an einer Sechsjährigen - vermutlich der Tochter des Getöteten - vergangen haben soll.