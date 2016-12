Berlin: 100.000  für Hinweise zu Terroristen

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin fahnden die Ermittler unter Hochdruck nach dem womöglich bewaffneten Täter sowie etwaigen Komplizen. Am Mittwoch dann eine heiße Spur: Im Todes- Lkw wurde ein Ausweisdokument gefunden, das auf einen Tunesier ausgestellt ist. Für Hinweise zum 24- jährigen Anis Amri - der aber mindestens zwei weitere Identitäten verwendet haben soll - wurden am Abend zudem 100.000 Euro Belohnung ausgelobt. Er war, wie jüngst bekannt wurde, bereits vier Jahre in Italien wegen Brandlegung in Haft gewesen.