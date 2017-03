Belgien: Polizei verhindert nächste Terrorfahrt

Nur einen Tag nach dem tödlichen Anschlag mit einem Geländewagen auf der Londoner Westminster Bridge hat die Polizei am Donnerstag im belgischen Antwerpen einen Mann festgenommen, der mit einem Auto in eine Menschenmenge rasen wollte. Es seien mehrere Fußgänger in Gefahr gewesen. Der Festgenommene, ersten Ermittlungen zufolge ein 39- jähriger französischer Staatsbürger nordafrikanischer Herkunft namens Mohamed R., soll der Polizei wegen illegalen Waffenbesitzes bekannt sein, hieß es.