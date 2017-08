Bei solchen Szenen bleibt Eltern das Herz stehen

Was für ein Schreck für die Eltern dieses Kleinkindes im russischen Lipetsk! Die Amaturenbrettkamera eines Autofahrers hat aufgezeichnet, wie am 10. August in der 500.000- Einwohner- Stadt sich in der Zufahrt zu einem Kreisverkehr die Tür eines Wagens öffnet und ein Kind herauspurzelt. Das kleine Wesen bleibt auf der Straße, auf dem reger Verkehr herrscht, liegen, während der Lenker das Auto wenige Meter entfernt zum Stehen bringen kann. Die Mutter des Kindes springt sofort aus dem Auto und läuft zu dem Knirps hin.