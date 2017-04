Befehlshaber Trump - Weltpolizist ohne Plan?

Raketenangriff auf Syrien, Kriegsschiffe vor Korea: Anders als im Wahlkampf angekündigt, lässt US- Präsident Trump die Finger nicht von externen Krisengebieten. Die stärkste Militärmacht der Welt will nun doch wieder Ordnungsmacht sein. Doch weiß der Weltpolizist Trump, was er tut? Wie riskant ist seine Unberechenbarkeit? Und wie gefährlich ist das Kräftemessen mit Russland und China wirklich? Drohen Eskalation oder gar ein großer Krieg? Servus TV hat zu diesen Fragen eine Expertenrunde eingeladen: Talk im Hangar- 7 am Donnerstag, den 13.04., live ab 22:15 Uhr.