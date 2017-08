Baum stürzt auf Jugendzeltlager: 15- Jähriger tot

Bei einem schweren Unwetter ist in einem Zeltlager im deutschen Bundesland Baden- Württemberg ein 15- Jähriger von einem Baum erschlagen worden. Drei weitere Jugendliche wurden bei dem Unglück bei Rickenbach im Schwarzwald verletzt, einer von ihnen schwer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der etwa 30 Meter hohe Baum stürzte demnach auf ein Gemeinschaftszelt, in dem sich der getötete Bub befand.