Baum erschlägt 13 Menschen bei Prozession

Bei einer Marienprozession auf der portugiesischen Urlaubsinsel Madeira hat ein umstürzender Baum 13 Gläubige in den Tod gerissen. 50 weitere seien verletzt worden, als die jahrhundertealte Eiche am Dienstag plötzlich samt ihres Wurzelwerks auf die umstehenden Menschen fiel, teilten die örtlichen Behörden am Nachmittag in der Hauptstadt Funchal mit.