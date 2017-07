Bartenstein: Erinnerungslücken und ominöse Karaffe

Am neunten Tag des Eurofighter- Untersuchungsausschusses ist am Dienstag Ex- Wirtschaftsminister Martin Bartenstein (ÖVP) als Zeuge befragt worden. Dabei ging es vor allem um Unregelmäßigkeiten bei den umstrittenen Gegengeschäften anlässlich des Kaufs der Jets. Bartenstein betonte, dass er die Gegengeschäfte nach wie vor für "vernünftig” hält. Unzulässige Zahlungsflüsse seien ihm nicht bekannt - auch an ein Treffen mit einem Lobbyisten könne er sich nicht mehr erinnern. Nur einmal sei er mit einem Geschenk von Eurofighter konfrontiert gewesen. Es habe sich um eine Riedel- Glaskaraffe samt zwei Gläsern im Geschenkkarton gehandelt, die er umgehend zurückgegeben habe.