Barcelona: Der Tag nach dem Terror

Am Tag nach dem verheerenden Terroranschlag in Barcelona herrscht nach wie vor Fassungslosigkeit über die Horrortat. Zwar werden die letzten Spuren beseitigt, die Wunde, die sich in die Herzen der Bewohner geschlagen hat, bleibt. Spontane Kundgebungen auf der Rambla zeigen dem Terror jedoch, dass die Katalanen nicht gewillt sind, sich dem Terror zu beugen.