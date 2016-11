Barack Obamas "Vermächtnisrede" in Athen

In seiner letzten großen Rede außerhalb der Vereinigten Staaten hat der scheidende US- Präsident Barack Obama ein leidenschaftliches Bekenntnis zu den Prinzipien der Demokratie abgelegt. Unter tosendem Applaus beschwor er in der griechischen Hauptstadt Athen, "der Wiege der Demokratie", Errungenschaften wie Religionsfreiheit, Gewaltenteilung und Menschenrechte.