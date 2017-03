Bankangestellte gehen für mehr Lohn auf Straße

Hunderte Bankangestellte in ganz Österreich sind am Dienstag auf die Straßen gegangen, um für höhere Gehälter zu demonstrieren. Tenor: Die Banken machen wieder Gewinne, deshalb wollen auch die Mitarbeiter daran teilhaben. Gefordert wird "mindestens" ein Abschluss in der Bandbreite von KV- Lohnerhöhungen anderer Branchen. Die lagen zwischen 1,3 und 1,55 Prozent. Frust herrscht in den Belegschaften, weil überall umstrukturiert und Personal abgebaut werde. "Die Arbeitsbelastung explodiert", sagte Bank- Austria- Betriebsratschef Adi Lehner.