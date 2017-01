Bandenkrieg in Gefängnis fordert Dutzende Tote

Ein grauenvolles Blutbad hat sich am Wochenende in einem brasilianischen Gefängnis ereignet. Stundenlange Kämpfe rivalisierender Drogenbanden forderten laut Angaben der Regierung mindestens 26 Tote. Zum Teil mussten enthauptete Leichen entsorgt werden, nachdem die Sicherheitskräfte in der Haftanstalt Alcacuz im Bundesstaat Rio Grande do Norte die Unruhen beendet hatten.