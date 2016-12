Ban: "Trump wird verantwortungsvoll handeln"

Am 31. Dezember räumt Ban Ki Moon nach zehn Jahren Amtszeit seinen Sessel. Bei seinem letzten Auslandsbesuch als UNO- Generalsekretär traf er auch mit "Krone"- Redakteur Kurt Seinitz zusammen. Im Interview gibt sich Ban bezüglich der Wahl Donald Trumps zum neuen US- Präsidenten optimistisch: "Ich bin überzeugt, dass er in jener globalen Verantwortung handeln wird, die der führenden Rolle der USA in der Welt zukommt." Die Bilanz des UN- Chefs zum Ende seiner Amtszeit fällt kritisch aus: Manchem Staatschef attestiert er fehlende Empathie der eigenen Bevölkerung gegenüber, und auch der Krieg in Syrien stimmt den Südkoreaner besorgt. Doch es gebe auch große Erfolge zu feiern, wie etwa das Klimaschutzabkommen von Paris.